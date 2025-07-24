Олександрія оголосила стартовий склад на матч відбору Ліги конференцій з Партизаном
Поєдинок незабаром розпочнеться
22 хвилини тому
Фото: ФК Олександрія
Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко оголосив стартовий склад на перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій з сербський Партизаном.
Олександрія: Шевченко, Скорко, Кампос, Беіратче, Ндіка, Шостак, Безерра, Ковалець, Мишньов, Цара, Матеус.
Початок гри – о 20:00 за київським часом.
Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 31 липня, у Сербії. Гра буде на стадіоні «Партизан» (вміщує 29775 глядачів) у Белграді.
У випадку перемоги у протистоянні з Партизаном на Олександрію в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій чекає команда, що програє у парі Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія).
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