Михайло Цирук

У четвер, 24 липня, віцечемпіон України Олександрія розпочне свій шлях у єврокубковому сезоні 2025/26 поєдинком проти сербського Партизана. Команда з Кіровоградщини з цим суперником у своїй історії ще не зустрічалася, проте інші представники України неодноразово розбиралися з сербськими суперниками досить спокійно. Пропонуємо пригадати найяскравіші зустрічі та найбільші перемоги українських команд над сербськими.

Шахтар - Партизан 4:1. 01.10.2009

Традицію розбивати Партизан в новітній історії українського футболу започаткував донецький Шахтар. У сезоні 2009/10 гірники потрапили з белградським клубом в одну групу Ліги Європи, і на своєму полі не залишили йому жодних шансів, розгромивши суперника з рахунком 4:1. Голами у складі донеччан відзначалися Адріано, Жадсон та Ракицький, а ще один мʼяч серби забили самі собі.

Партизан - Шахтар 0:3. 23.11.2010

А в наступному сезоні Шахтар розгромив Партизан вже на груповому етапі Ліги чемпіонів. Цього разу перемога була сухою, здобувалася в гостях, а забитими мʼячами відзначалися Степаненко, Жадсон та Едуардо.

Партизан - Динамо 2:3. 28.09.2017

У сезоні 2017/18 в одній групі Ліги Європи опинилися київське Динамо та Партизан, і в рамках другого туру біло-сині приїхали до Белграда. Цього разу все складалося не так просто — після першого тайму команда Олександра Хацкевича поступалася з рахунком 0:2, і на полі в динамівців не виходило абсолютно нічого. Але на другий тайм вийшло зовсім інше Динамо й здійснило одне з найяскравіших, хоч і не надто значущих, камбеків у своїй єврокубковій історії.

Уже на 54-й хвилині кияни повернулися в гру завдяки реалізованому пенальті Жуніора Мораєса, ще через 14 хвилин Віталій Буяльський зрівняв рахунок, а наприкінці основного часу Мораєс оформив дубль і вирвав для Динамо неймовірну вольову перемогу.

Україна - Сербія 5:0. 07.06.2019

Без перебільшення найважливіша й найпам’ятніша з усіх розгромних перемог національної збірної також була здобута над сербами. По-перше, обіграли не слабку команду, як це бувало найчастіше, а суперника, який щонайменше не поступався українцям у класі, а можливо, навіть перевершував.

По-друге, значення цього протистояння було надзвичайним — саме Сербію вважали головним конкурентом підопічних Андрія Шевченка у боротьбі за друге, прохідне місце в групі. І саме ця тріумфальна перемога у Львові заклала фундамент нашого підсумкового успіху та першого місця у відбірковому циклі. Чудовий дубль Циганкова, два голи Коноплянки й влучний удар Яремчука подарували всій країні справжнє футбольне свято.

Динамо - Партизан 6:2. 23.07.2024

А рік назад яскраву перемогу над Партизаном здобуло київське Динамо. Підопічні Олександра Шовковського пропустили швидкий мʼяч, однак ще до перерви встигли забити тричі зусиллями Шапаренка, Бражка та Караваєва, а в другому таймі добили суперника точними ударами Кабаєва, Попова та Піхальонка.

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