Олександрія перед другим матчем з Партизаном знайшла форварда
Всі деталі переходу
близько 2 годин тому
Олександрія оголосила про підписання французького нападника алжирського походження Хуссейна Туаті, повідомляє офіційний сайт клубу..
Розпочинав свій футбольний шлях у клубах Ентенте та Олімпік Ліон. З 19 років почав виступати за молодіжну команду ПСЖ U19. Також грав за швейцарські клуби: Віль, Серветт та Невшатель Ксамак.
Загалом, у клубній кар’єрі відіграв 88 матчів: 20 голів, 9 асистів.
В УЄФА обрали бригаду арбітрів, які працюватимуть на матчі-відповіді Олександрії з Партизаном в Лізі конференцій.
Поділитись