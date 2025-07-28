УЄФА на своєму офіційному ресурсі опублікував інформацію про суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч-відповідь Олександрії та сербського Партизана у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Нагадаємо, у першому матчі український клуб програв із рахунком 0:2.

Головним арбітром гри призначено 29-річного Генріка Налбандяна з Вірменії, який уже встиг дебютувати в поточному сезоні на поєдинку кваліфікації Ліги Європи.

Асистуватимуть йому співвітчизники Месроп Газарян та Атом Севгулян, а у ролі четвертого рефері виступить Завен Оганесян.

Матч пройде у Белграді на стадіоні Партизан 31 липня. Початок о 22:00 за київським часом.