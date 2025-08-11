Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня понеділка, 11 серпня, у третьому турі української Другої ліги.

На КСК Олімп Олександрія-2 здолала Тростянець. Господарі активно розпочали зустріч і вже на 23-й хвилині Дмитро Черниш відкрив рахунок, а наприкінці першого тайму Владислав Шаповалов подвоїв перевагу, замкнувши головою подачу Жонатана.

Після перерви гості активізувалися й на 50-й хвилині Павло Замуренко скоротив відставання. Попри подальші спроби обох команд змінити рахунок, більше голів у матчі не було. Олександрія-2 набрала сім очок у трьох турах у групі Б, посідаючи другий рядок після Ребела.

У групі А Самбір-Нива-2 приймав Куликів і здобув мінімальну перемогу. Доля поєдинку вирішилася наприкінці зустрічі. На 83-й хвилині Мендрук влучним ударом приніс господарям перемогу. Куликів залишився з чотирма очками у таблиці, вже маючи в активі перемогу, нічию та поразку. Самбір-Нива-2 відіграла два матчі й набрала максимум балів.

Друга ліга, третій тур

Група А

Самбір-Нива-2 – Куликів 1:0

Гол: Мендрук, 83

Група Б

Олександрія-2 – Тростянець 2:1

Голи: Черниш, 23, Шаповалов, 41 – Замуренко, 50