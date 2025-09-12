Павло Василенко

У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги Олександрія на своєму полі приймала черкаський ЛНЗ. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 4:1.

На 12-й хвилині вінгер Олександрії Теді Цара вивів свою команду вперед. Гості відігралися через двадцять хвилин завдяки точному удару Марка Ассінора.

На початку другого тайму дубль оформив Цара, а в кінці матчу ще два мячі влетіли у ворота ЛНЗ – відзначилися Денси Шостак та Жонатан. Ця перемога стала першою для олександрійської команди цього сезону.

Наразі Олександрія займає, 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки. ЛНЗ – восьмий з сімома балами.

УПЛ, 5-й тур

Олександрія – ЛНЗ – 4:1

Голи: Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Жонатан, 90+3 – Ассінор, 32.