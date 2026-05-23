Олександрія та Кривбас зіграли внічию у матчі УПЛ
Команда Патріка ван Леувена завершила чемпіонат на шостій сходинці турнірної таблиці
2 днi тому
Олександрія зіграла внічию з криворізьким Кривбасом у матчі заключного туру Української Прем’єр-ліги.
У першому таймі господарі забили зусиллями Булеци, проте після перегляду системи VAR взяття воріт було скасовано через офсайд.
Рахунок у поєдинку на 68-й хвилині відкрив форвард Кривбаса Джоель Мая, якому асистував Бутенко, що з'явився на полі двома хвилинами раніше. Олександрія відігралася на 85-й хвилині завдяки точному удару Родрігеса.
УПЛ. 30-й тур
Олександрія – Кривбас – 1:1
Голи: Родрігес, 81 – Майя, 70
Олександрія завершила чемпіонат на 15 сходинці турнірної таблиці. Кривбас фінішував на шостому місці.
