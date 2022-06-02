«Олександрію» покинули два футболісти

Стецьков і Устеменко будуть шукати нову команду після 5 та 4 років в клубі

«Олександрія» в соціальних мережах оголосила про завершення контрактів з Тимуром Стецьковим та Денисом Устименко.

Стецьков дебютував за «Олександрію» 4 листопада 2017 року матчі з одеським «Чорноморцем». У складі клубу Тимур зіграв в 53 матчах, в яких забив 2 м'яча.

Устименко в складі «Олександрії» дебютував 27 жовтня 2018 року в матчі проти луганської «Зорі». З тих пір він провів 44 матчі, в яких забив 4 голи.

Також команду залишили молоді гравці: Микита Каверін, Владислав Сацевич, Денис підручний і Валерій Самар.