Олімпіакос без Яремчука обіграв на виїзді Кайрат у матчі Ліги чемпіонів
Долю поєдинку вирішив один м’яч
6 хвилин тому
Фото - Getty Images
У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів Кайрат з Казахстану приймав на своєму полі грецький Олімпіакос. Зустріч завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч у другому таймі забив Желсон Мартінш. Форвард збірної України та Олімпіакоса Роман Яремчук провів гру у запасі.
Олімпіакос набирав п’ять очок і піднявся на 26-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Кайрат має займає передостанню, 35-ту позицію з одним балом.
Ліга чемпіонів, 6-й тур
Кайрат – Олімпіакос – 0:1
Гол: Мартінш, 73.