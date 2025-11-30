Яремчук допоміг Олімпіакосу здобути перемогу в матчі чемпіонату Греції
Українець вийшов у стартовому складі
близько 13 годин тому
Роман Яремчук/фото: Олімпіакос
Олімпіакос, у стартовому складі якого вийшов Роман Яремчук, взяв три очки в матчі 12 туру чемпіонату Греції, обігравши Панетолікос з рахунком 1:0.
Український форвард відпрацював на полі 80 хвилин, але відзначитись голом чи асистом йому не вдалося.
Єдиний і переможний м'яч був забитий на 70-й хвилині - його автором став Ель-Каабі, який забезпечив команді важливу виїзну перемогу.
Чемпіонат Греції. 12-й тур
Панетолікос – Олімпіакос – 0:1
Гол: Ель-Каабі, 70
