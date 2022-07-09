«Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґа» до матчів з «Динамо»
«Олімпіакос» хоче підписати гравця «Динамо» вільним агентом
Раніше повідомлялося, що в ньому зацікавлений принциповий суперник команди з Пірей
Грецький «Олімпіакос» хоче підписати півзахисника «Динамо» Беньяміна Вербіча. Про це повідомляє Ігор Бурбас.
Команда з Пірей має намір оформити перехід гравця вільним агентом. Його контракт з киянами завершується 31 грудня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться принциповий суперник «Олімпіакоса» – «Панатінайкос».
Варто відзначити, що другу половину минулого сезону словенець провів в оренді у «Легії».
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