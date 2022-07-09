Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Всесвітні ігри 2022. День 2. Пауерліфтинг. Жінки, важка вага. Пряма трансляція
21:25
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Іспанія

«Олімпіакос» хоче підписати гравця «Динамо» вільним агентом

Раніше повідомлялося, що в ньому зацікавлений принциповий суперник команди з Пірей
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:41
«Олімпіакос» хоче підписати гравця «Динамо» вільним агентом

Грецький «Олімпіакос» хоче підписати півзахисника «Динамо» Беньяміна Вербіча. Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Команда з Пірей має намір оформити перехід гравця вільним агентом. Його контракт з киянами завершується 31 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться принциповий суперник «Олімпіакоса» – «Панатінайкос».

Варто відзначити, що другу половину минулого сезону словенець провів в оренді у «Легії».

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Динамо Київ Беньямін Вербич

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Легіонери у справі. Гол Вербича допоміг «Динамо» переграти «Люцерн»
Легіонери у справі. Гол Вербича допоміг «Динамо» переграти «Люцерн»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:20
Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу
Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:49
1
«Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґа» до матчів з «Динамо»
«Фенербахче» поспішає підписати гренадера «Ляйпціґа» до матчів з «Динамо»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16:20
«Севілья» робила «Динамо» пропозицію по Циганкову – кияни відмовилися
«Севілья» робила «Динамо» пропозицію по Циганкову – кияни відмовилися
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 липня 21:39
Вукоєвич: «Після матчу з «Ліоном» стане зрозумілішим склад на гру Ліги чемпіонів з «Фенербахче»
Вукоєвич: «Після матчу з «Ліоном» стане зрозумілішим склад на гру Ліги чемпіонів з «Фенербахче»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
08 липня 19:05
Будні «Динамо». Як кияни продовжують підготовку до «Фенербахче»
Будні «Динамо». Як кияни продовжують підготовку до «Фенербахче»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 липня 10:39

Новини: Футбол

Гутцайт розповів, що відбуватиметься, коли під час матчів УПЛ лунатиме сирена
Гутцайт розповів, що відбуватиметься, коли під час матчів УПЛ лунатиме сирена
Українська Прем'єр-ліга
22:08
Легіонери у справі. Гол Вербича допоміг «Динамо» переграти «Люцерн»
Легіонери у справі. Гол Вербича допоміг «Динамо» переграти «Люцерн»
Українська Прем'єр-ліга
21:20
«Олімпіакос» хоче підписати гравця «Динамо» вільним агентом
«Олімпіакос» хоче підписати гравця «Динамо» вільним агентом
Українська Прем'єр-ліга
20:41
Буффон назвав головних фаворитів наступного сезону Серії А
Буффон назвав головних фаворитів наступного сезону Серії А
Серія А
20:17
Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу
Луческу вирішив обійтися без експериментів у черговому матчі проти швейцарського клубу
Українська Прем'єр-ліга
18:49
«Рух» упевнено переграв польський клуб
«Рух» упевнено переграв польський клуб
Українська Прем'єр-ліга
17:54
Реброву довелося би платити солідну «недодержку» в разі відходу з «Аль-Айна»
Реброву довелося би платити солідну «недодержку» в разі відходу з «Аль-Айна»
Українські легіонери
17:31
Ярославський: «Мені 20 разів відроджувати «Металіст»? Дайте мені якусь перспективу»
Ярославський: «Мені 20 разів відроджувати «Металіст»? Дайте мені якусь перспективу»
Українська Прем'єр-ліга
17:09
Хорватська легіонер «Дніпра-1» підтвердив переговори про своє повернення
Хорватська легіонер «Дніпра-1» підтвердив переговори про своє повернення
Українська Прем'єр-ліга
16:48
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Всі новини