Вінгер «Динамо» зацікавив грецький «Панатінаїкос»

Вербич може змінити клубну прописку?

Півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич зацікавив «Панатінаїкос», повідомляє ресурс Pao Pantou.

За його інформацією, «Панатінаїкос» потребує вінгер і розглядає словенця як головного кандидата. Незабаром греки хочуть зробити «Динамо» офіційну пропозицію по Вербичу.

Відзначимо, що Вербич останні півроку виступав в оренді в «Легії», але зараз повернувся в «Динамо» і готується до матчу з «Фенербахче».