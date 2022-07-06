Вербич розповів, як на дружбі з Кендзьорою відбилися виступи за клуби-конкуренти
Вінгер «Динамо» зацікавив грецький «Панатінаїкос»
Вербич може змінити клубну прописку?
Півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич зацікавив «Панатінаїкос», повідомляє ресурс Pao Pantou.
За його інформацією, «Панатінаїкос» потребує вінгер і розглядає словенця як головного кандидата. Незабаром греки хочуть зробити «Динамо» офіційну пропозицію по Вербичу.
Відзначимо, що Вербич останні півроку виступав в оренді в «Легії», але зараз повернувся в «Динамо» і готується до матчу з «Фенербахче».
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