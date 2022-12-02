Осіннє відкриття «Динамо» зізнався, за кого вболіває на чемпіонаті світу-2022

Ванат хоче, щоб на мундіалі перемогла європейська збірна

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

Нападник «Динамо» Владислав Ванат розповів, за кого вболіває на чемпіонаті світу в Катарі.

– Можливо, ви дивилися матчі ЧС-2022. Хто вам найбільше сподобався? – Так, дивився. Я підтримую Португалію. Хочу, щоб вони перемогли.

Вже сьогодні Португалія проведе заключний матч групового етапу чемпіонату світу-2022. За грою можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу Південна Корея – Португалія. Початок – о 17:00.