ЧС-2022. Південна Корея обіграла Португалію. Як це було
Осіннє відкриття «Динамо» зізнався, за кого вболіває на чемпіонаті світу-2022
Ванат хоче, щоб на мундіалі перемогла європейська збірна
02 грудня 14:38
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ
Нападник «Динамо» Владислав Ванат розповів, за кого вболіває на чемпіонаті світу в Катарі.
– Можливо, ви дивилися матчі ЧС-2022. Хто вам найбільше сподобався?
– Так, дивився. Я підтримую Португалію. Хочу, щоб вони перемогли.
Вже сьогодні Португалія проведе заключний матч групового етапу чемпіонату світу-2022. За грою можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу Південна Корея – Португалія. Початок – о 17:00.
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