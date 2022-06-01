Справжній футбольний день. Сьогодні зіграють одразу три збірні України
Основний захисник молодіжної збірної України не зіграє проти Фарер через травму
Підопічні Ротаня проведуть важливий матч відбору на Євро-2023 з кадровими втратами
11:50
Арсеній Батагов (у центрі) / Фото - УАФ
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань в інтерв'ю прес-службі УАФ повідомив про травму захисника Арсенія Батагова.
Під час двосторонньої гри травмувався Арсеній Батагов, тому ми маємо проблеми в центральній зоні захисту. Утім, у нас усі виконавці кваліфіковані, і на кожного з них я розраховую.
Можу впевнено сказати, що хлопці покажуть свій найкращий рівень на даний момент. Ми всі мотивовані по максимуму, тому намагатимемося здобути позитивний результат у кожному з матчів, що залишилися.
Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, «синьо-жовті» проведуть матч відбору на Євро-2023 проти Фарерських островів.
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