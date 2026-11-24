«Для мене це особливий матч з емоційного погляду, адже ми зустрінемося з турецькою командою. Але передусім я думаю про майбутнє Шахтаря та цілі, які стоять перед нами. Іноді потрібно відкладати власні емоції на другий план. Це важливий поєдинок, і ми налаштовані оптимістично. Буде непросто, але хочемо продемонструвати свій футбол і не збираємося відступати», – цитує Турана клубна пресслужба.

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Наставник також згадав попередні матчі турніру, у яких команда, на його думку, не завжди зберігала концентрацію:

«Ми добре проводили більшість ігрових відрізків, дотримувалися командних принципів, але іноді втрачали концентрацію. Потрібно краще працювати над деталями, адже саме вони можуть вирішувати долю таких зустрічей».

Туран відзначив силу суперника та наголосив на важливості кожного епізоду. Після чотирьох турів Шахтар має чотири очки й посідає 21-ше місце, тоді як Фенербахче з п'ятьма балами йде 19-м. Далі на донеччан чекають матчі зі Слованом (9 грудня), Лейпцигом (20 січня) та Реалом (27 січня).