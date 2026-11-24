Київське Динамо може найближчим часом посилити свою Академію тренерами, які нині працюють у системі збірних України. За інформацією «Футбол 24» , столичний клуб зацікавлений у запрошенні Володимира Самборського та Олександра Ситника.

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Обидва фахівці наразі входять до тренерського штабу юнацьких збірних України. Самборський працює з командою U-18, а Ситник відповідає за підготовку збірної U-17. Водночас їхні контракти з Українською асоціацією футболу завершуються 31 грудня цього року, що може відкрити тренерам шлях до переходу на клубну роботу.

Як зазначає джерело, особисто зацікавлений у залученні Самборського та Ситника новий керівник селекційної служби Динамо Іван Коцюба. Раніше він працював у структурі Шахтаря, а до київського клубу перейшов після призначення Патріка ван Леувена директором академії донецької команди.

Ймовірне призначення двох тренерів може стати частиною оновлення дитячо-юнацького напрямку Динамо. Нещодавно клуб оголосив про припинення співпраці з Ігорем Тяглом, Олександром Стужуком та Олексієм Смагіним. Після цього керівництво столичного клубу продовжило перебудову системи підготовки молодих футболістів і селекційної роботи.

На цьому тлі можливий перехід Самборського та Ситника до Академії Динамо виглядає цілком логічним. Обидва спеціалісти мають досвід роботи з юнацькими командами на рівні збірних, а їхня співпраця з УАФ добігає кінця наприкінці поточного року. Водночас офіційного оголошення про призначення тренерів київський клуб поки не робив.