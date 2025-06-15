Сергій Стаднюк

У неділю відбудуться матчі в рамках другого туру групового етапу молодіжного Євро-2025. Зокрема гратиме і група збірної України (U-21). Всі поєдинки турніру можна подивитися на MEGOGO, а гру за участі українців також покаже Суспільне.

«Синьо-жовті» після прикрої поразки від Данії на останніх хвилинах (2:3) не мають права втрачати очок із однолітками з Фінляндії. Записний фаворит квартету, команда Нідерландів, зіграє із данцями.

19:00 | U-21. Фінляндія – Україна. Пряма трансляція

22:00 | U-21. Нідерланди – Данія. Пряма трансляція

У групі B Англія та Німеччина у випадку перемог можуть забезпечити собі плей-оф. Англійці зіграють зі Словенією, а німці – з Чехією.

19:00 | U-21. Англія – Словенія. Пряма трансляція

22:00 | U-21. Чехія – Німеччина. Пряма трансляція