Останній шанс продовжити боротьбу на Євро. Де дивитися матч Фінляндія – Україна?
«Синьо-жовтих» після прикрої поразки від Данії влаштовує лише перемога!
32 хвилини тому
Фото - УАФ
У неділю відбудуться матчі в рамках другого туру групового етапу молодіжного Євро-2025. Зокрема гратиме і група збірної України (U-21). Всі поєдинки турніру можна подивитися на MEGOGO, а гру за участі українців також покаже Суспільне.
«Синьо-жовті» після прикрої поразки від Данії на останніх хвилинах (2:3) не мають права втрачати очок із однолітками з Фінляндії. Записний фаворит квартету, команда Нідерландів, зіграє із данцями.
19:00 | U-21. Фінляндія – Україна. Пряма трансляція
22:00 | U-21. Нідерланди – Данія. Пряма трансляція
У групі B Англія та Німеччина у випадку перемог можуть забезпечити собі плей-оф. Англійці зіграють зі Словенією, а німці – з Чехією.
19:00 | U-21. Англія – Словенія. Пряма трансляція
22:00 | U-21. Чехія – Німеччина. Пряма трансляція
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