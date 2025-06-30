Сергій Стаднюк

Півзахисник Арад Бар залишив ЛНЗ. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 25-річний ізраїльтянин, згідно з даними Transfermarkt, був чинним до 2026 року. Проте сторони домовилися про дострокове припинення співпраці.

У минулому сезоні Бар зіграв 6 матчів за черкаську команду без результативних дій. Другу частину кампанії провів в оренді у Маккабі Петах-Тіква, де встиг провести 9 поєдинків.

За ЛНЗ футболіст виступав з зими 2024 року. Тоді клуб заплатив Цюриху за Бара 250 тисяч євро. Всього ж з того часу гравець провів за команду 17 матчів, у яких оформив по одному голу та асисту.

Раніше зірковий новачок ЛНЗ розповів, яку місію покладає на нього керівництво.