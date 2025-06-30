Екскапітан Інгульця Олексій Паламарчук прокоментував свій перехід до ЛНЗ. Його слова наводить пресслужба клубу.

Дуже приємно, що отримав виклик у такий чудовий проєкт. Дуже цікаво, уже провів декілька тренувань. Дуже подобається тут атмосфера, колектив, тренування - все на найвищому рівні. Спочатку було дуже важкувато, але всі розуміємо: у перший день зборів трошки входимо в режим, але потім уже порозігріваєшся та почуваєшся з кожним днем краще і краще.

Спочатку подзвонив шеф-скаут, запропонував, запитав. Потім подзвонив генеральний директор, запропонував такий варіант - і я недовго вагався, тому що все підходило.

Сказали, що потрібна така людина, можна сказати, як я, і сказали, що будуть розраховувати, що треба підтримувати усіх. І мені це дуже підняло настрій, тому що розумію, що хочеться грати та додавати з кожним днем, неважливо, скільки тобі років, і намагатися доводити та допомагати команді здобувати результати, - розповів Паламарчук.