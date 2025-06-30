Зірковий новачок ЛНЗ розповів, яку місію покладає на нього керівництво
Клуб УПЛ посилив воротарську лінію
44 хвилини тому
Екскапітан Інгульця Олексій Паламарчук прокоментував свій перехід до ЛНЗ. Його слова наводить пресслужба клубу.
Дуже приємно, що отримав виклик у такий чудовий проєкт. Дуже цікаво, уже провів декілька тренувань. Дуже подобається тут атмосфера, колектив, тренування - все на найвищому рівні. Спочатку було дуже важкувато, але всі розуміємо: у перший день зборів трошки входимо в режим, але потім уже порозігріваєшся та почуваєшся з кожним днем краще і краще.
Спочатку подзвонив шеф-скаут, запропонував, запитав. Потім подзвонив генеральний директор, запропонував такий варіант - і я недовго вагався, тому що все підходило.
Сказали, що потрібна така людина, можна сказати, як я, і сказали, що будуть розраховувати, що треба підтримувати усіх. І мені це дуже підняло настрій, тому що розумію, що хочеться грати та додавати з кожним днем, неважливо, скільки тобі років, і намагатися доводити та допомагати команді здобувати результати, - розповів Паламарчук.
Паламарчук минулого сезону в 29 матчах за Інгулець пропустив 42 м'ячі і дев'ять разів зберіг ворота в недоторканності.
У сезоні 2024/25 ЛНЗ набрав 31 заліковий бал та фінішував на 12-му місці у турнірній таблиці УПЛ.