Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль перед фіналом Ліги націй проти Португалії прокоментував велику кількість баскських гравців у команді. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Ми троє з Субіменді та Меріно чудово розуміємо один одного, провели разом багато часу, тому добре знаємо наші сильні та слабкі сторони, а також переваги у грі. Без сумніву, в ігрових ситуаціях це дає нам та всій команді велику перевагу. Все, що допомагає та працює на нас – це лише плюс.

Чесно, особисто я взагалі нічого не змінюватиму перед фіналом. Такий самий підхід я мав і до півфіналу з Францією, і торік у Берліні, коли ми грали у фіналі Євро проти Англії. Для мене це – найправильніший спосіб підготовки.

Я багато років в елітному футболі і знаю, як тут усе влаштовано. Головне – зберігати спокій у голові, поговорити з близькими, з тими, хто дорогий, і просто радіти, що завтра поряд будуть моя родина та друзі. Сподіваюся, їм сподобається гра. А я постараюся ні про що не думати, доки не настане момент, коли тренер оголосить склад. Якщо мене виберуть, я готовий.