Оярсабаль оцінив силу «баскської» зв'язки збірної Іспанії перед фіналом з Португалією
Кривдники Динамо та одноклубник Зінченка готові виграти Лігу націй
близько 2 годин тому
Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль перед фіналом Ліги націй проти Португалії прокоментував велику кількість баскських гравців у команді. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Ми троє з Субіменді та Меріно чудово розуміємо один одного, провели разом багато часу, тому добре знаємо наші сильні та слабкі сторони, а також переваги у грі. Без сумніву, в ігрових ситуаціях це дає нам та всій команді велику перевагу. Все, що допомагає та працює на нас – це лише плюс.
Чесно, особисто я взагалі нічого не змінюватиму перед фіналом. Такий самий підхід я мав і до півфіналу з Францією, і торік у Берліні, коли ми грали у фіналі Євро проти Англії. Для мене це – найправильніший спосіб підготовки.
Я багато років в елітному футболі і знаю, як тут усе влаштовано. Головне – зберігати спокій у голові, поговорити з близькими, з тими, хто дорогий, і просто радіти, що завтра поряд будуть моя родина та друзі. Сподіваюся, їм сподобається гра. А я постараюся ні про що не думати, доки не настане момент, коли тренер оголосить склад. Якщо мене виберуть, я готовий.
Стежити за всіма перипетіями навколо фіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 8 червня, на сторінці події Португалія – Іспанія на Xsport. Початок – о 22:00.
Також думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.
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