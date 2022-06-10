Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Змішані єдиноборства. Combate Global 10. Пряма трансляція
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Руан Драгонс - Клагенфурт

Озвучено перспективи призначення Йовичевича в «Шахтар»

Повідомлялося, що хорват входить у шорт-лист тренерів на заміну Де Дзербі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:42
Озвучено перспективи призначення Йовичевича в «Шахтар»
Ігор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовичевич не є головним претендентом на аналогічний пост в «Шахтарі». Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

Хто основний претендент на посаду головного тренера «Шахтаря»? Не Йовичевич. Виключати таку можливість не можна, але на сьогодні він є головним тренером «Дніпра-1». У нього є багато пропозицій з Європи, є пропозиції з Близького Сходу, які набагато грошовитіші, ніж в «Дніпрі-1».

Але поки він не зрозуміє, де і як буде відбуватись чемпіонат України, він всім відмовляє. Він чекає команду, щоб стартувати в чемпіонаті і в Лізі конференцій.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич входить в шорт-лист фахівців на заміну Роберто Де Дзербі в «Шахтарі».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ігор Йовічевіч Шахтар Донецьк СК Дніпро-1 Ігор Циганик

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Шахтар» виставив цінник на захисника, яким цікавиться «Барселона»
«Шахтар» виставив цінник на захисника, яким цікавиться «Барселона»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:59
Мудрик відмовив «Ювентусу» і «Мілану» заради «Байєра»
Мудрик відмовив «Ювентусу» і «Мілану» заради «Байєра»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:56
Два клуби хочуть грати домашні матчі УПЛ за кордоном - джерело
Два клуби хочуть грати домашні матчі УПЛ за кордоном - джерело
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:18
«Барселона» зацікавлена в трансфері захисника «Шахтаря»
«Барселона» зацікавлена в трансфері захисника «Шахтаря»
Футбол Прімера
09 червня 19:59
Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон
Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09 червня 16:36
Рінат Ахметов спрямує 60 млн грн на підтримку українського футболу
Рінат Ахметов спрямує 60 млн грн на підтримку українського футболу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 червня 19:10

Новини: Футбол

Відомо, коли почне підготовку до сезону ще один клуб УПЛ
Відомо, коли почне підготовку до сезону ще один клуб УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
23:00
Озвучено перспективи призначення Йовичевича в «Шахтар»
Озвучено перспективи призначення Йовичевича в «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
22:42
Збірна Франції втретє втратила очки в групі Ліги націй і є сенсаційним аутсайдером
Збірна Франції втретє втратила очки в групі Ліги націй і є сенсаційним аутсайдером
Ліга націй UEFA
22:36
П'ятов оголосив, що завершить кар’єру в збірній матчем проти Вірменії
П'ятов оголосив, що завершить кар’єру в збірній матчем проти Вірменії
Збірна України
22:22
Гендиректор «Зорі» все ще сподівається, що Скрипник залишиться у клубі
Гендиректор «Зорі» все ще сподівається, що Скрипник залишиться у клубі
Українська Прем'єр-ліга
22:17
Топ-клуб АПЛ цікавиться Забарним
Топ-клуб АПЛ цікавиться Забарним
Українська Прем'єр-ліга
21:15
Степаненко: «Колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся»
Степаненко: «Колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся»
Збірна України
20:44
Тренер Вірменії: «Який склад зіграє проти нас? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня»
Тренер Вірменії: «Який склад зіграє проти нас? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня»
Збірна України
20:29
На Де Дзербі з’явився ще один претендент
На Де Дзербі з’явився ще один претендент
Українська Прем'єр-ліга
20:01
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
18:16
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини