Озвучено перспективи призначення Йовичевича в «Шахтар»

Повідомлялося, що хорват входить у шорт-лист тренерів на заміну Де Дзербі

Ігор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовичевич не є головним претендентом на аналогічний пост в «Шахтарі». Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

Хто основний претендент на посаду головного тренера «Шахтаря»? Не Йовичевич. Виключати таку можливість не можна, але на сьогодні він є головним тренером «Дніпра-1». У нього є багато пропозицій з Європи, є пропозиції з Близького Сходу, які набагато грошовитіші, ніж в «Дніпрі-1». Але поки він не зрозуміє, де і як буде відбуватись чемпіонат України, він всім відмовляє. Він чекає команду, щоб стартувати в чемпіонаті і в Лізі конференцій.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич входить в шорт-лист фахівців на заміну Роберто Де Дзербі в «Шахтарі».