«Шахтар» на заміну Де Дзербі хоче переманити тренера з іншого клубу УПЛ

В ньому зацікавлений Даріо Срна

Донецький «Шахтар» розглядає головного тренера «Дніпра-1» Ігора Йовічевіча в якості заміни Роберто Де Дзербі.

Інсайдер Ігор Бурбас повідомляє, що 48-річний хорват входить в шорт-лист представника України в групі Ліги чемпіонів.

В запрошенні Йовічевіча зацікавлений Даріо Срна, котрому імпонує вміння співвітчизника працювати з молодими футболістами і розкривати нові таланти.

Однак «Дніпро-1» хоче зберегти свою команду, з якою виступатиме в кваліфікації Ліги Європи. Відповідно, прощатися з головним тренером клуб не планує.

Водночас новачок АПЛ готовий заплатити 10 мільйонів фунтів стерлінгів за гравця дніпрян.