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П'ятов оголосив, що завершить кар’єру в збірній матчем проти Вірменії

Воротар провів за неї більше 100 поєдинків
Футбол Збірна України
22:22
П'ятов оголосив, що завершить кар’єру в збірній матчем проти Вірменії

Голкіпер «Шахтаря» і збірної України Андрій П’ятов в своєму Instagram заявив, що матчем проти Вірменії у Лізі націй завершить свою кар’єру в національній команді:

«Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року».

П’ятов дебютував за збірну України 22 серпня 2007 року матчем проти Узбекистану. Загалом за національну команду він провів 101 гру, зокрема був основним на Євро-2012, Євро-2016. Цікаво, що після Євро-2020, на якому він був резервним воротарем, П'ятов вже оголошував про завершення кар'єри.

Матч Україна – Вірменія відбудеться в Лодзі, Польща 11 червня. Початок о 16:00.

Нагадаємо, основний воротар команди Олександра Петракова травмований.

Сергій Лук'яненко
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Андрій Пятов

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