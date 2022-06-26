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П'ятов засудив прикриття росіян фразою «ми ж нічого не вирішуємо»

Голкіпер «Шахтаря» зазначив, що громадяни країни-агресора самі підтримують злочини своєї держави
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:54
П'ятов засудив прикриття росіян фразою «ми ж нічого не вирішуємо»
Андрій П'ятов / фото - FootBoom

Голкіпер «Шахтаря» Андрій П'ятов опублікував у своєму Instagram схвальну реакцію російських користувачів в коментарях під новиною про обстріл житлового будинку в Києві.

Воротар піддав критиці популярну фразу росіян про те, що вони ніяк не можуть вплинути на ситуацію.

Терористи не вгамовуються та вже не приховують свого реального ставлення до українців. Злочини росії вже давно за межами «мы же ничего не решаем».

Раніше півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук назвав російських солдатів немічними після удару по житловому будинку в Києві.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Пятов Шахтар Донецьк війна

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