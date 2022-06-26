Сидорчук: «Не розумію до кінця, як проводити матчі в Україні»
Сидорчук назвав російських солдатів немічними після удару по житловому будинку в Києві
Хавбек «Динамо» і збірної України відреагував на варварський вчинок ворога
15:56
Сергій Сидорчук / Фото: УАФ
Півзахисник «Динамо» і збірної України Сергій Сидорчук відреагував в своєму Instagram на потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві. За попередніми оцінками внаслідок удару загинула одна людина.
Будь-яка жорстокість походить від немочі.
Раніше Сидорчук зізнався, що не розуміє до кінця, як проводити чемпіонат в Україні в умовах війни.
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