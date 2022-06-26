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Сидорчук назвав російських солдатів немічними після удару по житловому будинку в Києві

Хавбек «Динамо» і збірної України відреагував на варварський вчинок ворога
Футбол Збірна України
15:56
Сидорчук назвав російських солдатів немічними після удару по житловому будинку в Києві
Сергій Сидорчук / Фото: УАФ

Півзахисник «Динамо» і збірної України Сергій Сидорчук відреагував в своєму Instagram на потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві. За попередніми оцінками внаслідок удару загинула одна людина.

Будь-яка жорстокість походить від немочі.

Раніше Сидорчук зізнався, що не розуміє до кінця, як проводити чемпіонат в Україні в умовах війни.

Сергій Стаднюк
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Теги

Сергій Сидорчук Динамо Київ війна

Коментарі 1

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26 червня 2022р. 16:21
В Донецке каждый день такие обстрелы, но сидорчуки этого не замечают!
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