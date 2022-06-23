Палкін: «Агенти знищуються нас, намагаються вкрасти гравців, зв’язуються з клубами і кажуть не платити «Шахтарю»
Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін розповів, чому його клубу так важко оформлювати трансфери в це літнє вікно. Його слова приводить The Athletic:
«Цього літа трансферний ринок для нас повністю змінився. Сьогодні ми не купуємо гравців. Але ми в змозі продати їх. Що ми можемо запропонувати іноземним гравцям на цей момент? Ми граємо в Лізі чемпіонів, але невідомо, де будемо проводити матчі. Якщо ми гратимемо УПЛ за кордоном, то зможемо зберегти деяких легіонерів. Якщо ні – шансів немає. Ніхто не приїде грати в Україну.
Скільки гравців піде? Це залежить від ринку. Думаю, 95% українських гравців ми втримаємо. Щодо легіонерів – я ще не знаю. Ідуть складні переговори. Деякі агенти знищують нас. Вони намагаються вкрасти гравців. Вони грають в ігри, зв’язуються з клубами, кажуть, не платіть «Шахтарю», і угоди розриваються. Ви не можете уявити, що відбувається. Агенти приходять до клубів і кажуть: «Не платіть «Шахтарю», гравці стануть вільними агентами, просто заплатіть мені 10 мільйонів євро і забудьте про клуб».
Деякі агенти очікували, що FIFA видасть якусь постанову, за якою всі іноземні гравці в Україні стануть вільними агентами. Це неможливо. Вони намагаються маніпулювати ситуацією. FIFA має озвучити свою позицію з цього приводу. Сподіваюся, це допоможе українському футболу. Якщо це не допоможе українському футболу – це буде катастрофа, а для FIFA – ганьба.
Президент нашої федерації зв’язався з президентом FIFA Джанні Інфантіно. Вважаю, рішення буде розумним і підтримає український футбол. Іноді FIFA просто не звертає увагу на гравців, але наш футбол має структурні проблеми через цю війну. На цей час клубам потрібна підтримка».
Нагадаємо, «Фіорентина» збільшила пропозицію по захиснику «Шахтаря».
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