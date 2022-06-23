Палкін: «Агенти знищуються нас, намагаються вкрасти гравців, зв’язуються з клубами і кажуть не платити «Шахтарю»

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін розповів, чому його клубу так важко оформлювати трансфери в це літнє вікно. Його слова приводить The Athletic:

Скільки гравців піде? Це залежить від ринку. Думаю, 95% українських гравців ми втримаємо. Щодо легіонерів – я ще не знаю. Ідуть складні переговори. Деякі агенти знищують нас. Вони намагаються вкрасти гравців. Вони грають в ігри, зв’язуються з клубами, кажуть, не платіть «Шахтарю», і угоди розриваються. Ви не можете уявити, що відбувається. Агенти приходять до клубів і кажуть: «Не платіть «Шахтарю», гравці стануть вільними агентами, просто заплатіть мені 10 мільйонів євро і забудьте про клуб».

Деякі агенти очікували, що FIFA видасть якусь постанову, за якою всі іноземні гравці в Україні стануть вільними агентами. Це неможливо. Вони намагаються маніпулювати ситуацією. FIFA має озвучити свою позицію з цього приводу. Сподіваюся, це допоможе українському футболу. Якщо це не допоможе українському футболу – це буде катастрофа, а для FIFA – ганьба.

Президент нашої федерації зв’язався з президентом FIFA Джанні Інфантіно. Вважаю, рішення буде розумним і підтримає український футбол. Іноді FIFA просто не звертає увагу на гравців, але наш футбол має структурні проблеми через цю війну. На цей час клубам потрібна підтримка».