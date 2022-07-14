Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняОфіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Зараз в ефірі
16:45
Телемагазин
16:30
Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»

Гендиректор «гірників» відповів на питання, який багатьох хвилює
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:46
Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»

Генеральний директор « Шахтаря » Сергій Палкін висловився про нового головного тренера команди – Ігора Йовічевича. Його цитує прес-служба « гірників ».

– Сергій Анатолійович, чому вибір клубу зроблений на користь саме Ігоря Йовічевіча?

– У нас було кілька кандидатур, але Йовічевіч залишався кандидатом номер один. Перш за все, він має європейський досвід – він як гравець був одним з перших, хто з Хорватії потрапив в « Реал » ( Мадрид ), він тренував « Динамо » U19 ( Загреб ) і показав дуже хороший результат з ними. І взагалі, на мій погляд, це тренер з досить великими перспективами. Але одна з найголовніших причин – у нього дуже великий досвід в українському чемпіонаті. Він знає український чемпіонат, пропрацював в ньому більше чотирьох років, знає футболістів, які сьогодні у нас в команді – це і наші гравці, і повернулися з оренд. Він розуміє їх рівень, так що не знадобиться багато часу, і з першого дня тренер знає, з ким має справу і чого від хлопців вимагати. Ці досвід і знання, які він має відносно українського чемпіонату, щодо того, що він тренер європейського розумового складу, європейського підходу до тренувального процесу і поза ним, і серед головних, що він проповідує атакуючий футбол, який є нашою ДНК, нашої візитною карткою – всі ці обставини привели нас до того, що ми одноголосно обрали Ігоря Йовічевича.

– У ЗМІ було багато інформації про те, що « Шахтар » незадоволений правилом ФІФА, що стосуються легіонерів, але до нас прийшов Ігор Йовічевіч. Як ви можете прокоментувати цей момент?

– Не буду вдаватися до деталей, але одне скажу однозначно: він до нас прийшов не згідно з правилом ФІФА, яке сьогодні багато хто згадує, а тому, що у нього завершився контракт. Це головна причина. Якби це було правило ФІФА, ми б на це ніколи не пішли, адже ми сьогодні в цій ситуації і у нас дуже багато проблем, пов'язаних з цією регламентної нормою, яку ФІФА впровадила. Тому ми ніколи не стали б на цей шлях.

– Як проходило знайомство команди з новим головним тренером?

– За великим рахунком, всі хлопці його багато років знають, тому що щось нове розповідати про Йовічевиче хлопцям не доводилося. Це була скоріше формальність: вручили футболку, поаплодували і, як то кажуть, вперед.

Згідно з новим правилом FIFA, легіонери ( гравці і тренери ) мають право припиняти свої контракти з українськими клубами в односторонньому порядку на один сезон.

Раніше Йовічевіч розповів, хто буде входити в його тренерський штаб в « Шахтарі ».

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шахтар Донецьк Сергій Палкін Ігор Йовічевіч

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:52
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:38
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:31
«Арсенал» знову відновив інтерес до Матвієнка
«Арсенал» знову відновив інтерес до Матвієнка
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:46
Офіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Тема дня Офіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:21
«Феєноорд» не цікавиться Матвієнком
«Феєноорд» не цікавиться Матвієнком
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:06

Новини: Футбол

«Арсенал» уважає Зінченко пріоритетною метою на літо
«Арсенал» уважає Зінченко пріоритетною метою на літо
Англійська Прем'єр-ліга
16:30
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Українська Прем'єр-ліга
15:52
Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Збірна України
15:40
Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Українська Прем'єр-ліга
14:46
Дебют, якого заслуговує зрадник. Ордець отримав травму на 20-й хвилині в першому матчі за «Бохум»
Дебют, якого заслуговує зрадник. Ордець отримав травму на 20-й хвилині в першому матчі за «Бохум»
Українські легіонери
14:31
Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»
Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»
Українська Прем'єр-ліга
13:35
«Барселона», яка хотіла позбутися від Дембеле, продовжила з ним контракт
«Барселона», яка хотіла позбутися від Дембеле, продовжила з ним контракт
Прімера
13:05
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Українська Прем'єр-ліга
12:38
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Українська Прем'єр-ліга
12:31
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
Всі новини