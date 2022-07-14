Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»

Гендиректор «гірників» відповів на питання, який багатьох хвилює

Генеральний директор « Шахтаря » Сергій Палкін висловився про нового головного тренера команди – Ігора Йовічевича. Його цитує прес-служба « гірників ».

– Сергій Анатолійович, чому вибір клубу зроблений на користь саме Ігоря Йовічевіча?

– У нас було кілька кандидатур, але Йовічевіч залишався кандидатом номер один. Перш за все, він має європейський досвід – він як гравець був одним з перших, хто з Хорватії потрапив в « Реал » ( Мадрид ), він тренував « Динамо » U19 ( Загреб ) і показав дуже хороший результат з ними. І взагалі, на мій погляд, це тренер з досить великими перспективами. Але одна з найголовніших причин – у нього дуже великий досвід в українському чемпіонаті. Він знає український чемпіонат, пропрацював в ньому більше чотирьох років, знає футболістів, які сьогодні у нас в команді – це і наші гравці, і повернулися з оренд. Він розуміє їх рівень, так що не знадобиться багато часу, і з першого дня тренер знає, з ким має справу і чого від хлопців вимагати. Ці досвід і знання, які він має відносно українського чемпіонату, щодо того, що він тренер європейського розумового складу, європейського підходу до тренувального процесу і поза ним, і серед головних, що він проповідує атакуючий футбол, який є нашою ДНК, нашої візитною карткою – всі ці обставини привели нас до того, що ми одноголосно обрали Ігоря Йовічевича.

– У ЗМІ було багато інформації про те, що « Шахтар » незадоволений правилом ФІФА, що стосуються легіонерів, але до нас прийшов Ігор Йовічевіч. Як ви можете прокоментувати цей момент?

– Не буду вдаватися до деталей, але одне скажу однозначно: він до нас прийшов не згідно з правилом ФІФА, яке сьогодні багато хто згадує, а тому, що у нього завершився контракт. Це головна причина. Якби це було правило ФІФА, ми б на це ніколи не пішли, адже ми сьогодні в цій ситуації і у нас дуже багато проблем, пов'язаних з цією регламентної нормою, яку ФІФА впровадила. Тому ми ніколи не стали б на цей шлях.

– Як проходило знайомство команди з новим головним тренером?

– За великим рахунком, всі хлопці його багато років знають, тому що щось нове розповідати про Йовічевиче хлопцям не доводилося. Це була скоріше формальність: вручили футболку, поаплодували і, як то кажуть, вперед.



Згідно з новим правилом FIFA, легіонери ( гравці і тренери ) мають право припиняти свої контракти з українськими клубами в односторонньому порядку на один сезон.

Раніше Йовічевіч розповів, хто буде входити в його тренерський штаб в « Шахтарі ».