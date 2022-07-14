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Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:31
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»

Новоспечений головний тренер « Шахтаря » Ігор Йовічевіч дав перше інтерв'ю на новій для себе посаді. Його цитує прес-служба « гірників ».

- Дуже приємні відчуття – бачити всіх футболістів, які прибули в Роттердам. І вже починається запланована робота. Бачу, що все мотивовані, що команда зібралася працювати з посмішкою. Цей період дуже важливий для нас, щоб підготуватися до максимальних завдань, які ми ставимо перед собою. Виклик дуже великий – грати в Лізі чемпіонів і виправдати статус гранду УПЛ. Щоденна робота нам відповість на питання, де ми на даний момент. Для цього і є збір. Однак є не так багато часу, тому хочу скористатися кожним днем і кожним тренуванням, щоб дістати з кожного футболіста той максимум, що у нього є. Думаю, все буде добре.

– Наскільки важливий для вас як тренера цей виклик?

– Коли тебе запрошує такий гранд, це дуже приємно і це хороша ситуація для того, щоб прогресувати, грати на максимальній сцені, так би мовити, і представляти український футбол в Лізі чемпіонів. У такий непростий час, який зараз переживає Україна, коли українські солдати борються за всіх нас, за нашу свободу, ми повинні презентувати на великій футбольній сцені, в Лізі чемпіонів, краще, що можемо. Тому ми пишаємося і щодня будемо працювати. Це той виклик, який рухає мене вперед.

– Сьогодні ви отримали футболку « Шахтаря » зі своїм прізвищем і номером 35. Що відчули в цей момент?

– Це абсолютна привілей – бути тренером « Шахтаря ». Почитав зараз статистику: за останні 14 років клуб 13 разів виступав в Лізі чемпіонів. Я не знаю жодного клубу, крім « Барселони », « Реала » і ще, може бути, кількох, які мали б таку статистику. Тому кажу ще раз: величезна привілей – працювати саме тут.

– Хто увійде в ваш тренерський штаб?

– У мене в тренерському штабі два іспанця – це тренер воротарів Франциско Галан з « Атлетіко » ( Мадрид ) і Даніель Де Кастро, який є першим асистентом і фітнес-тренером. А також троє українців, які вже працювали зі мною в « Дніпрі-1 » – Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик. Це мої люди, які дуже лояльні до мене, ми вже знаємо один одного і розуміємо все, що делать

Нагадаємо, Йовічевіч підписав з « Шахтарем » контракт на 2 роки.

Петро Приходько
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Ігор Йовічевіч Шахтар Донецьк

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