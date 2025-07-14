Челсі та ПСЖ зустрілися у фіналі першого Клубного чемпіонату світу в оновленому форматі. Матч у Іст-Резерфорді завершився з рахунком 3:0.

Вирішальний поєдинок турніру не оминули своєю присутністю очільник УАФ Андрій Шевченко та президент США Дональд Трамп.

Команда Енцо Марески, яка вважалася аутсайдером цього фіналу, у вирішальному поєдинку продемонструвала, як можна перемагати парижан, котрі йшли за п'ятим трофеєм в сезоні.

Головним героєм фіналу став лідер Челсі Коул Палмер, який в стартові 30 хвилин відзначився дублем, а перед свистком на перерву асистував Жоао Педро, перетворивши другу 45-хвилинку на формальність.

Протягом другого тайму ПСЖ так і не вдалося змінити хід подій та наблизитись до Челсі, а вилучення Невеша наприкінці зустрічі засвідчило повну капітуляцію команди Луїса Енріке, подарувавши супернику другий трофей у затяжному сезоні 2024/25.

Клубний чемпіонат світу-2025. Фінал:

Челсі (Лондон, Англія) - ПСЖ (Париж, Франція) 3:0 (3:0)

Голи: Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43