Павло Василенко

Легендарний нападник Роналдо є затятим прихильником Клубного чемпіонату світу і дивився матчі турніру в США разом з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, який сказав, що минулий місяць був дуже успішним.

Бразилець відповів на критику турніру і вирішив напасти на двох конкретних персон: президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса та колишнього тренера Ліверпуля, який зараз пов'язаний з Red Bull, Юргена Клоппа.

«Я помітив лише двох людей, які критикують Клубний чемпіонат світу. Один ненавидить все, окрім Ла Ліги, а інший… ми поважаємо його думку, але вболівальники його не поділяють. Їхній ентузіазм, якість матчів… Я вважаю, що цей турнір – великий успіх. Звичайно, ми намагатимемося стати кращими. Мені приємно бачити щасливі обличчя людей, бо футбол – для вболівальників, і я думаю, що саме в цьому і є суть клубних чемпіонатів світу», – сказав Роналдо на прес-конференції перед фіналом Клубного чемпіонату світу.

У фіналі турніру грають Челсі та ПСЖ.