Павло Василенко

Італійський клуб Парма призначив нового тренера після того, як Крістіан Ківу залишив лаву запасних, щоб очолити Інтер.

Новим тренером пармезанців став іспанський фахівець Карлос Куеста, який підписав дворічний контракт.

Йдеться про 29-річного тренера, який став наймолодшим тренером в історії Серії А і нині наймолодшим головним тренером в одній із п'яти ліг.

Куеста розпочав свою тренерську кар'єру у 2014 році у віці 19 років у Атлетіко Мадрид, де він був асистентом у команді U17.

З 2018 по 2020 він був помічником тренера команди Ювентуса до 17 років, а останні п'ять років він був помічником тренера в Арсеналі, де Мікель Артета навчив його практично всьому, що він знає про тренерську роботу.

На даний момент у складі Парми п'ять гравців старші за тренера, і найдосвідченішим серед них є колишній представник Боснії та Герцеговини 35-річний Мілан Джурич.