Партнер Луніна в Реалі справив круте враження на Хабі Алонсо
На фоні чуток про трансфер
близько 2 годин тому
Орельєн Тчуамені / Фото - IMAGO
Півзахисник Реала та збірної Франції Орельєн Тчуамені став улюбленцем нового головного тренера Хабі Алонсо.
Новий коуч «вершкових» захоплений грою 24-річного футболіста. що виключає ймовірність продажу Тчуамені цього літа.
Орельєн в сезоні 2024/25 провів 58 матчів в футболці Реала: 2 голи, 1 асист. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 75 мільйонів євро.
Стадіон Реала перетворюється на безпрецедентний інженерний проєкт.
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