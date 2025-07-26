Павло Василенко

Стадіон «Сантьяго Бернабеу» клубу Реал Мадрид за останні роки перетворився на безпрецедентний інженерний проєкт, у якому архітектура, технології та видовищність доповнюють одна одну.

Оздоблювальні роботи всередині стадіону в основному завершені, і тепер основна увага приділяється зовнішньому вигляду стадіону, пише Marca в статті під заголовком «Перетворення «Бернабеу».

Фасад «Сантьяго Бернабеу» буде покритий алюмінієвою оболонкою, в якій розмістяться 10 000 світлодіодних RGB-ламп, завдяки чому стадіон світитиметься, змінюватиме кольори та створюватиме динамічні ефекти.

Частину світильників уже встановлено на вежах Кастеллана та Конча Еспіна, а перші тестові зразки можна побачити і за межами стадіону.

Зовнішнє освітлення також запобігатиме розсіюванню внутрішнього світла під час нічних матчів, паралельно ведеться обслуговування рухомої конструкції даху, на якій встановлено освітлення.

Усередині стадіону на трибунах буде встановлено нове світлодіодне кільце, і планується, що воно стане ключем до створення повної візуальної синергії всередині «Сантьяго Бернабеу».

Світлодіодне кільце використовуватиметься для відображення динамічної графіки, світлових ефектів та рекламних повідомлень, що ще більше посилить враження глядача.