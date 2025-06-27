Капітан Евертона Шеймус Коулман продовжив контракт із клубом ще на один сезон – нова угода діє до червня 2026 року.

Таким чином, 36-річний досвідчений гравець розпочне свій 17-й сезон у складі «ірисок», продовжуючи зміцнювати свою легендарну репутацію в історії команди.

Придбаний у січні 2009 року з ірландського клубу Слайго Роверс за символічну суму 60 тисяч фунтів, Коулман став справжньою іконою Гудісон Парк.

Сьогодні він тримає клубний рекорд за кількістю матчів в Англійській Прем'єр-лізі, адже на його рахунку 369 поєдинків на найвищому рівні.

Загалом ірландський захисник провів за Евертон 428 матчів у всіх турнірах, що ставить його на 12-е місце в рейтингу за кількістю виступів в історії клубу.

Раніше повідомлялося, що Кайл Вокер хоче стати гравцем Евертона.