Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер близький до того, щоб продовжити кар'єру в Евертоні. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, 35-річний футболіст віддає пріоритет однорічній угоді з Евертоном. Переговори між сторонами розпочалися ще тоді, коли Вокер виступав за Мілан на правах оренди.

У той же час інтерес до досвідченого захисника зберігає і Фенербахче, який все ще чекає на остаточне рішення гравця.

У другій половині сезону 2024/25 Уокер провів 16 матчів за Мілан, проте результативними діями не відзначився.