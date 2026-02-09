Сергій Разумовський

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле особливо результативно грає саме проти Марселя — це його найуспішніший суперник за кількістю голів і асистів. Як повідомляє Opta, у матчах із провансальцями у всіх турнірах француз назбирав найбільше результативних дій у кар’єрі проти одного конкретного клубу.

Загалом у протистояннях із цим опонентом Дембеле вже взяв безпосередню участь у дев’яти голах: п’ять разів він забивав сам і ще чотири рази віддавав гольові передачі партнерам. Для Усмана це рекордний показник у розрізі матчапу проти одного клубу — більше він не набирав ні з ким іншим.

Черговим підтвердженням цієї тенденції став поєдинок 21-го туру Ліги 1, у якому ПСЖ розгромив Марсель з рахунком 5:0. Дембеле й цього разу був у центрі подій, оформивши 2+1 та зробивши вагомий внесок у найбільшу перемогу парижан у тому матчі.

Дивіться огляд матчу ПСЖ – Марсель!