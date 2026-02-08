ПСЖ без Забарного знищив Марсель
Українець на поле так і не вийшов
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
У матчі 21-го туру Ліги 1 ПСЖ на своєму стадіоні приймав Марсель. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 5:0.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний весь матч провів у запасі.
Відзначимо, що паризька команда здобула сьому перемогу поспіль у чемпіонаті Франції.
ПСЖ посідає перше місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 51 очко. Марсель йде четвертим з 39 балами.
Ліга 1, 21-й тур
ПСЖ – Марсель – 5:0
Голи: Дембеле, 12, 37, Медіна, 64 (автогол), Кварацхелія, 66, Лі Кан Ін, 74.
