Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про підготовку до нового сезону УПЛ в умовах воєнного стану.

Дуже важливий старт – це відпрацьовується з УЄФА і ФІФА, керівництвом країни, керівництвом військових адміністрацій, спортивної спільноти. Важливо почати чемпіонат. Це важливо для хлопців на передовій, для всіх українців. Відчуваємо, що ми боремося за правду і перемогу заради нашого майбутнього.

Є сенс почати все змагання УПЛ і ПФЛ в дати Дня Незалежності, будемо відпрацьовувати це. Буде дуже символічно для України, всього світу і європейської футбольної середовища, щоб в День Незалежності ми знову дали меседж, що Україна живе, міцна в своїх прагненнях і обов'язково переможе ».