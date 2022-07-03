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Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану

УАФ відпрацьовує протоколи безпеки з владою
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:14
Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про підготовку до нового сезону УПЛ в умовах воєнного стану.

«Зараз ми відпрацьовуємо фінальну версію протоколів безпеки і старт чемпіонату з нашими клубами, Кабінетом Міністрів, Міністерством молоді та спорту. Є дуже багато важливих питань, з якими ми вперше в житті зіткнулися, щоб проводити футбол в нашій країні під час воєнного стану.

Дуже важливий старт – це відпрацьовується з УЄФА і ФІФА, керівництвом країни, керівництвом військових адміністрацій, спортивної спільноти. Важливо почати чемпіонат. Це важливо для хлопців на передовій, для всіх українців. Відчуваємо, що ми боремося за правду і перемогу заради нашого майбутнього.

Є сенс почати все змагання УПЛ і ПФЛ в дати Дня Незалежності, будемо відпрацьовувати це. Буде дуже символічно для України, всього світу і європейської футбольної середовища, щоб в День Незалежності ми знову дали меседж, що Україна живе, міцна в своїх прагненнях і обов'язково переможе ».

Раніше повідомлялося, що деякі матчі УПЛ можуть пройти за кордоном.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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