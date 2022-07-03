Павелко вважає, що проведення УПЛ за кордоном було би «штучним»

Андрій Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю FootballHub заявив про необхідність проводити матчі наступного сезону УПЛ в Україні.

Тому, моє впевнене відчуття, що ми всі бачимо – це дуже важливе питання, дуже нелегке. Ми обов’язково всі разом можемо це зробити, і зробити так, щоб в історії України, історії світового футболу ми показали наш дух, нашу українську незламність.

Я впевнений, що чемпіонат України буде історичним. Всі клуби будуть розуміти важливість саме цього чемпіонату.

Футбол – дуже важлива та відповідальна річ. Ми багато питань відпрацьовуємо з військовими адміністраціями, державою. Для того, щоб саме через футбол повернути в нашу країну впевненість в майбутньому.