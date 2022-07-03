Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»
Павелко вважає, що проведення УПЛ за кордоном було би «штучним»
Президент УАФ заявив, що змагання повинні проходити тільки в Україні
Андрій Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю FootballHub заявив про необхідність проводити матчі наступного сезону УПЛ в Україні.
Моє бачення цього питання – тільки в Україні. Нащо тоді проводити змагання, коли ми це робимо штучно? Проводити в іншій країні – це не для нашого спорту, не для наших громадян. Це не для всього світу, а для тимчасових речей.Павелко також зазначив, що було б символічно почати змагання УПЛ і ПФЛ в дати Дня Незалежності.
Тому, моє впевнене відчуття, що ми всі бачимо – це дуже важливе питання, дуже нелегке. Ми обов’язково всі разом можемо це зробити, і зробити так, щоб в історії України, історії світового футболу ми показали наш дух, нашу українську незламність.
Я впевнений, що чемпіонат України буде історичним. Всі клуби будуть розуміти важливість саме цього чемпіонату.
Футбол – дуже важлива та відповідальна річ. Ми багато питань відпрацьовуємо з військовими адміністраціями, державою. Для того, щоб саме через футбол повернути в нашу країну впевненість в майбутньому.
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