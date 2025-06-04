Педрі: «Перемога у Лізі націй була б ідеальним завершенням сезону»
Півзахисник збірної Іспанії озвучив думки про битву проти Франції
близько 24 годин тому
Півзахисник збірної Іспанії Педрі висловився щодо півфіналу Ліги націй проти Франції. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Я не мав нагоди зіграти на попередніх турнірах. Спостерігав за ними з дому, вболівав, як звичайний фанат. Перемога в цьому турнірі була б ідеальним завершенням сезону – справжньою вишенькою на торті.
Мбаппе? Коли мова йде про такого феноменального гравця з його класом, важко сказати, що є якийсь трюк, який дозволить його зупинити – він завжди може створити щось особливе. Завтра він захоче провести великий матч і довести, що є одним із найкращих у світі.
Щодо контролю м’яча, то такий футбол – це частина нашого стилю. Ми хочемо володіти м’ячем, діяти агресивно – це наша філософія.
Такі фінальні четвірки трапляються не щодня. Ми надзвичайно мотивовані зіграти в цьому турнірі. Наша мета – вийти у фінал. Ми хочемо думати про трофей, а не про те, що буде, якщо не пройдемо далі.
Улюблена позиція? Ви бачили цього сезону, що в Барсі я почуваюся найкомфортніше, коли маю стабільність і часто торкаюсь м’яча. Це дає мені впевненість.
Луїс де ла Фуенте та Луїс Енріке? Це дуже різні тренери. Де ла Фуенте постійно випускав мене в молодіжних командах. Енріке – видатний тренер, який цілковито мені довіряв. Я не можу вибрати між ними – це як обирати між мамою і татом.
Франція – це одна з тих команд, проти яких потрібно бути максимально точним у володінні м’ячем. Вони можуть завдати великої шкоди, якщо дати їм простір. Особливо небезпечні в єдиноборствах і переходах в атаку. Їхній передній ряд дуже швидкий, тому ми маємо бути уважними, коли м’яч у нас.
Очевидно, ми чинні чемпіони Європи, і тепер хочемо виграти Лігу націй двічі поспіль. Це – наша головна мета тут.
Стежити за всіма перипетіями навколо півфіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже завтра, 5 червня, на сторінці події Іспанія – Франція на Xsport. Початок – о 22:00.
Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.
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