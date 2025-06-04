Педрі: «Перемога у Лізі націй була б ідеальним завершенням сезону»

Півзахисник збірної Іспанії Педрі висловився щодо півфіналу Ліги націй проти Франції. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Я не мав нагоди зіграти на попередніх турнірах. Спостерігав за ними з дому, вболівав, як звичайний фанат. Перемога в цьому турнірі була б ідеальним завершенням сезону – справжньою вишенькою на торті.

Мбаппе? Коли мова йде про такого феноменального гравця з його класом, важко сказати, що є якийсь трюк, який дозволить його зупинити – він завжди може створити щось особливе. Завтра він захоче провести великий матч і довести, що є одним із найкращих у світі.

Щодо контролю м’яча, то такий футбол – це частина нашого стилю. Ми хочемо володіти м’ячем, діяти агресивно – це наша філософія.

Такі фінальні четвірки трапляються не щодня. Ми надзвичайно мотивовані зіграти в цьому турнірі. Наша мета – вийти у фінал. Ми хочемо думати про трофей, а не про те, що буде, якщо не пройдемо далі.

Улюблена позиція? Ви бачили цього сезону, що в Барсі я почуваюся найкомфортніше, коли маю стабільність і часто торкаюсь м’яча. Це дає мені впевненість.

Луїс де ла Фуенте та Луїс Енріке? Це дуже різні тренери. Де ла Фуенте постійно випускав мене в молодіжних командах. Енріке – видатний тренер, який цілковито мені довіряв. Я не можу вибрати між ними – це як обирати між мамою і татом.

Франція – це одна з тих команд, проти яких потрібно бути максимально точним у володінні м’ячем. Вони можуть завдати великої шкоди, якщо дати їм простір. Особливо небезпечні в єдиноборствах і переходах в атаку. Їхній передній ряд дуже швидкий, тому ми маємо бути уважними, коли м’яч у нас.

Очевидно, ми чинні чемпіони Європи, і тепер хочемо виграти Лігу націй двічі поспіль. Це – наша головна мета тут.