Перехід Кучера до «Дніпра-1» буде коштувати клубу мільйонної компенсації

За тренера «Металіста» доведеться заплатити солідну суму

Олександр Кучер / Фото - ФК Металіст

39-річний фахівець Олександр Кучер очолить «Дніпро-1». Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у особистому Telegram-каналі.

За інформацією джерела, дніпряни заплатять мільйон доларів компенсації. Саме такі відступні прописані в контракті тренера. Сума буде оплачуватися частинами.

Також ведуться переговори щодо футболістів «Металіста», яким клуб дозволив відправитися на збір з «Дніпром-1». Швидше за все, вони вирушать в оренду.

Раніше стало відомо, що Євген Красніков, якого також сватали в дніпровський клуб, поки виконує обов'язки віце-президента харків'ян.