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Перехід Кучера до «Дніпра-1» буде коштувати клубу мільйонної компенсації

За тренера «Металіста» доведеться заплатити солідну суму
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:18
Перехід Кучера до «Дніпра-1» буде коштувати клубу мільйонної компенсації
Олександр Кучер / Фото - ФК Металіст

39-річний фахівець Олександр Кучер очолить «Дніпро-1». Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у особистому Telegram-каналі.

За інформацією джерела, дніпряни заплатять мільйон доларів компенсації. Саме такі відступні прописані в контракті тренера. Сума буде оплачуватися частинами.

Також ведуться переговори щодо футболістів «Металіста», яким клуб дозволив відправитися на збір з «Дніпром-1». Швидше за все, вони вирушать в оренду.

Раніше стало відомо, що Євген Красніков, якого також сватали в дніпровський клуб, поки виконує обов'язки віце-президента харків'ян.

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександр Кучер Металіст СК Дніпро-1

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