Красніков поки залишається віце-президентом «Металіста»

Про долю переходу на посаду в «Дніпрі-1» невідомо

Євген Красніков / Фото - ФК Металіст

47-річний Євген Красніков на даний момент залишився віце-президентом «Металіста». Раніше повідомлялося, що він перейде до «Дніпра-1» на посаду спортивного директора.

У новині про нові пости в клубі для Руслана Фоміна й Антона Поступаленко прес-служба харків'ян назвала Краснікова віце-президентом.

Як повідомив віцепрезидент футбольного клубу «Металіст» Євгеній Красніков, Руслан Фомін увійде до тренерського штабу, а Антон Поступаленко працюватиме у селекційній службі.

Раніше президент «Металіста» Олександр Ярославський на питання про Краснікова відповів, що «нікого нікуди не відпускав».