Красніков назвав завдання «Дніпра-1» на наступний сезон, хоча поки залишається в «Металісті»
Красніков поки залишається віце-президентом «Металіста»
Про долю переходу на посаду в «Дніпрі-1» невідомо
Євген Красніков / Фото - ФК Металіст
47-річний Євген Красніков на даний момент залишився віце-президентом «Металіста». Раніше повідомлялося, що він перейде до «Дніпра-1» на посаду спортивного директора.
У новині про нові пости в клубі для Руслана Фоміна й Антона Поступаленко прес-служба харків'ян назвала Краснікова віце-президентом.
Як повідомив віцепрезидент футбольного клубу «Металіст» Євгеній Красніков, Руслан Фомін увійде до тренерського штабу, а Антон Поступаленко працюватиме у селекційній службі.
Раніше президент «Металіста» Олександр Ярославський на питання про Краснікова відповів, що «нікого нікуди не відпускав».
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