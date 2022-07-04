Аби забив «Динамо». «Фенербахче» готовий заплатити за оренду Довбика
Переможець єврокубка предметно цікавиться Довбиком
Однак навіть у такого солідного клубу може не знайтися грошей на українця
Артем Довбик / Фото - СК Дніпро-1
Нападник «Дніпра-1» Артем Довбик входить до інтересів «Айнтрахта». Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас в ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ».
Я знаю, що Довбиком дуже цікавиться «Айнтрахт», переможець Ліги Європи. Але в нього на позицію форварда є 8 мільйонів євро максимум. І 8 мільйонів не влаштовують «Дніпро-1».
Там ще не дійшла справа до офіційної пропозиції, але є дуже предметний інтерес. В їх шорт-листі він на передових позиціях.
Напередодні «Дніпро-1» посилився форвардом «Зорі».
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