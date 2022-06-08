Переможець Кубка UEFA не бачить проблеми у відході легіонерів з «Шахтаря»

Екс-голкіпер «гірників» зазначив, що команда і з іноземцями була четвертою в групі ЛЧ

Юрій Вірт / Фото - Twitter

Переможець Кубка UEFA у складі «Шахтаря», а нині – тренер «Вереса» Юрій Вірт не бачить особливої проблеми в тому, легіонери «гірників» та інших клубів не повернуться грати в Україну. Про це фахівець розповів в ефірі «Головної команди».

У будь-кому випадку футбол просяде, адже всі прекрасно розуміють, що йде війна. Проте я не думаю, що він набагато просяде, головне – зберегти чемпіонат і почати грати. Якщо ми того не зробимо... Є сьогодні можливість – сьогодні треба. 1, 2 чи 3 місяці – це потрібно робити. Тому не треба зациклюватись на тих легіонерах. Так, я розумію за єврокубки, що у Києві та «Шахтаря» стоїть задача потрапити до Ліги чемпіонів, туди великі кошти заходять. «Шахтар» грає в ЛЧ – нічого, вони і з легіонерами займали 4 місце. Нічого страшного не було. Подивимось, як вони гратимуть у чемпіонаті України.

Раніше екс-тренер «Металіста» і «Дніпра» Мирон Маркевич зазначив, що виступаючі в єврокубках клуби повинні грати за кордоном.