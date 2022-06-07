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«Клуби, які пробилися в єврокубки, мають грати за кордоном». Маркевич вважає, що тільки «Динамо» легко впорається з відсутністю легіонерів

Іншим представникам України на міжнародній арені грати тільки українцями буде непросто, вважає спеціаліст
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:13
«Клуби, які пробилися в єврокубки, мають грати за кордоном». Маркевич вважає, що тільки «Динамо» легко впорається з відсутністю легіонерів
Фото: football24.ua

Колишній головний тренер «Металіста» та «Дніпра» Мирон Маркевич заявив, що клубам, що представлять Україну на євроарені, краще виступати за кордоном.

УПЛ планує стартувати в Україні у серпні. Чи реально це буде зробити за нинішніх умов, адже окупанти можуть пальнути куди завгодно?

У цьому є велика проблема. В Україні це можна грати, але як це виглядатиме, я поки що не уявляю.

Моя думка – клуби, які виступатимуть у єврокубках, мають грати за кордоном, навіть матчі УПЛ. Їм ще треба зміцнитись легіонерами, хтось купить.

Думаєте, легіонери підуть у наші клуби?

Якщо вони розумітимуть, що перебувають у безпеці, то чому б і ні. У єврокубках треба дати результат, а не просто брати участь.

«Динамо» не сильно залежить від легіонерів, а от «Шахтарю», «Дніпру-1», «Ворсклі», «Зорі» треба зберегти іноземців, бо в єврокубках буде трохи другий футбол. І хочеться, щоби наші клуби були там на плаву.

Маркевич також заявив, що програш Уельсупрояв давньої проблеми збірної України.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Мирон Маркевич Шахтар Донецьк Динамо Київ

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