«Клуби, які пробилися в єврокубки, мають грати за кордоном». Маркевич вважає, що тільки «Динамо» легко впорається з відсутністю легіонерів

Іншим представникам України на міжнародній арені грати тільки українцями буде непросто, вважає спеціаліст