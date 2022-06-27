Переможець Ліги чемпіонів: «Нічого не маю проти росії, спорт – поза політикою»

Ловрен дуже любить гроші і не має честі

Центральний захисник «Зеніту» Дії Ловрен, також відомий як один з найслабших захисників в історії «Ліверпуля», продемонстрував, як він любить гроші терористів.

«Чи були у мене сумніви в поверненні в Росію? Ні, ніяких сумнівів. А відсутність єврокубків – це дуже боляче. Я не можу зрозуміти це рішення. Спорт і політика не повинні поєднуватися, а зараз безліч спортсменів, не тільки футболістів, виявилися покараними. Навіть паралімпійці, які присвятили своє життя тому, щоб потрапити на Ігри, не допускаються до змагань. Ми бачимо, що існує політика подвійних стандартів, але з цим нічого не можемо зробити. Нам залишається тільки показувати свою силу, в цьому сезоні бути ще краще, і я вірю, що ми повернемося в єврокубки. Я розмовляв з Олександром Медведєвим і відразу ж запевнив його, що залишуся в Зеніті. У мене підписаний з клубом трирічний контракт, за яким залишився ще один сезон. Загалом, ситуація дуже важка, в тому числі і для мене. На мене чиниться великий тиск, і деякі люди хочуть, щоб я поїхав. Мені це не подобається, тому що у всьому, що відбувається сьогодні, немає моєї провини, ні провини Зеніту. Я нічого не маю проти Росії, мене тут відмінно прийняли, у мене тут хороші друзі ».

Раніше футболіст збірної Польщі відмовився їхати з росії, за що був виключений з національної команди.