Переможець Євро-2020 залишив потенційного суперника Шахтаря
Іммобіле в Бешикташі ми не побачимо
8 хвилин тому
Нападник Бешикташа Чіро Іммобіле досягнув угоди зі стамбульським грандом про розірвання контракту, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
35-річний футболіст після одного сезону в Туреччині вирішив повернутись на батьківщину. У послугах екскапітана Лаціо зацікавлена Болонья.
Варто зазначити, шо Бешикташ є потенційним супершиком Шахтаря у ЛЄ. якщо донеччани пройдут Ільвес.
Іммобіле в сезоні 2024/25 провів за Бешикташ 41 матч: 19 голів, 4 асисти.
Болонья завершила сезон на дев'ятому місці у Серії А. Команда Вінченцо Італіяно виграла Кубок Італії, що означає, що вона гратиме у Лізі Європи.