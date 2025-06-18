18 червня у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26.

Донецький Шахтар, який став володарем Кубка України, розпочне шлях у єврокубках із першого раунду кваліфікації Ліги Європи. На цьому етапі суперником українського клубу стане фінська команда Ільвес із Тампере.

Якщо підопічні Арди Турана впораються з фінами, то наступного раунду на них чекатиме турецький Бешикташ.

Для виходу до групового етапу Ліги Європи Шахтарю необхідно подолати чотири раунди відбору. У разі невдачі на будь-якому з них, команда отримає шанс продовжити виступи в Лізі конференцій.

Матчі першого кваліфікаційного етапу відбудуться 10 та 17 липня. Друга стадія кваліфікації запланована на 24 та 31 липня.

Раніше стало відомо, з ким зустрінеться Динамо в другому кваліфікаційному раунді вібдору до ЛЧ.