Шахтар дізнався наступного потенційного суперника в кваліфікації ЛЄ, якщо пройде Ільвес
На «гірників» чекатиме Бешикташ
близько 1 години тому
18 червня у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26.
Донецький Шахтар, який став володарем Кубка України, розпочне шлях у єврокубках із першого раунду кваліфікації Ліги Європи. На цьому етапі суперником українського клубу стане фінська команда Ільвес із Тампере.
Якщо підопічні Арди Турана впораються з фінами, то наступного раунду на них чекатиме турецький Бешикташ.
Для виходу до групового етапу Ліги Європи Шахтарю необхідно подолати чотири раунди відбору. У разі невдачі на будь-якому з них, команда отримає шанс продовжити виступи в Лізі конференцій.
Матчі першого кваліфікаційного етапу відбудуться 10 та 17 липня. Друга стадія кваліфікації запланована на 24 та 31 липня.
Раніше стало відомо, з ким зустрінеться Динамо в другому кваліфікаційному раунді вібдору до ЛЧ.
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