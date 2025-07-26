Сергій Стаднюк

Свої контрольні матчі провели імениті європейські клуби у суботу, 26 липня. Тоттенгем зіграв одразу два спаринги.

Півзахисник Папе Сарр оформив дубль у першому товариському матчі ігрового дня, щоправда Тоттенгем зіграв унічию 2:2 з Вікомом Вондерерс. Сарр відкрив рахунок на 13-й хвилині після добивання, а згодом відновив паритет у другому таймі, замкнувши передачу юного вінгера Тайнана Томпсона. Раніше два м’ячі гостей оформив Жуніор Квітірна, один з яких – у ближню дев’ятку після перерви. Шанс на перемогу мали Томпсон і Вільямс-Барнетт, але рахунок так і не змінився.

Після цього «шпори» провели ще один спаринг — вже на Кенілворт Роуд проти Лутон Тауна. Цей матч завершився безгольовою нічиєю. Томас Франк випустив більш досвідчений склад, але обидві команди створили обмаль моментів. Найкращий шанс мали господарі, коли воротар Кінскі врятував після удару Накі Веллса, а з боку Тоттенгема найактивнішим був Мохаммед Кудус, чий удар вибили з лінії воріт.

Наприкінці зустрічі Тоттенгем міг вирвати перемогу: Каллум Олусесі, єдиний гравець, який зіграв у обох матчах дня, перехопив м’яч і віддав на Ленкшира, але той пробив повз ворота. Таким чином лондонці завершили ігрову суботу з двома нічиїми. Варто зазначити, що обидва суперники представляють третій дивізіон Англії.

Також свій матч провів Лейпциг. І набагато успішніше. «Бики» здобули розгромну перемогу над французькою Тулузою.

Уже в першому таймі підопічні Оле Вернера влаштували справжній феєрверк із голів. Після перерви наставник повністю змінив склад, але це жодним чином не позначилося на якості гри. У другому таймі німці повністю контролювали ситуацію на полі та додали ще два м’ячі.

Контрольні матчі

Тоттенгем – Віком 2:2

Голи: Сарр, 14, 66 – Квітірна, 32, 50

Лутон – Тоттенгем 0:0

Лейпциг – Тулуза 7:0

Голи: Опенда, 17, 40, Шлаґер, 19, Бітшіабу, 22, Бакайоко, 35, Діоманде, 47, Банзузі, 80

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем претендує на зіркового футболіста Реала.