Лондонський Тоттенгем провалив внутрішній чемпіонат минулого сезону, проте зумів реабілітуватися на міжнародній арені, ставши тріумфатором Ліги Європи. Завдяки цьому вже в новому сезоні команда Томаса Франка представлятиме Англію в основному раунді Ліги чемпіонів.

Напередодні такого виклику клубу необхідне якісне посилення, особливо в лінії атаки. Придбання Мохаммеда Кудуса з Вест Гема явно недостатньо, щоб впевнено виступати на двох фронтах.

Іспанське ЗМІ Diario AS повідомляє, що Тоттенхем вирішив активно долучитися до боротьби за нападника мадридського Реала Родріго Гоеса. Інтерес до бразильця також виявляють Баварія, Ліверпуль, Челсі, Арсенал і ПСЖ.

Однак президент «шпор» Даніель Леві не боїться гучних конкурентів і вже ініціював переговори з Реалом, запропонувавши стартову суму в 90 мільйонів євро. Мадридський клуб, зі свого боку, розраховує виручити за свого 24-річного футболіста суму понад 100 мільйонів.

У сезоні, що завершився, Родріго зіграв 54 матчі за «вершкових», відзначився 14 голами і 11 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль хоче підписати Родріго, щоб замінити свого лідера.